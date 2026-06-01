Аналитик заявил о провале санкций Евросоюза против российской нефти

Пилкингтон: заморозка потолка цен на российскую нефть говорит о крахе санкций
Планы Евросоюза (ЕС) о возможной заморозке потолка цен на российскую нефть демонстрируют крах санкционной политики. Об этом в соцсети X написал ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

«Европейские нефтяные санкции начинают рушиться. Весьма вероятно, что РФ пойдет на эскалацию в отношении ЕС, — и это в тот самый момент, когда он будет умолять Москву о поставках энергоресурсов», — написал он

Пилкингтон считает, у ЕС нет никакой стратегии на этот случай.

По данным агентства Bloomberg, ЕС планирует временно заморозить потолок цен на российскую нефть на уровне 44,10$ за баррель. Утверждается, что если этого не сделать, то к концу лета стоимость нефти марки Urals может достичь 65$ за баррель. Это выше прежнего уровня $60, согласованного странами «Большой семерки» (G7).

До этого политолог Алекс Крайнер заявил, что Европа не сможет полноценно существовать без сотрудничества с Россией. Он заметил, что даже «некоторые из главных русофобов Европы» начали говорить о необходимости диалога с российской стороной.

Ранее Дмитриев заявил, что Европе не выжить без России.

 
