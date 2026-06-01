Президент Украины Владимир Зеленский довел страну до состояния «постоянного попрошайничества», которое является основной бизнес-моделью украинского лидера. Об этом на своей странице в социальной сети X написала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

Мендель отметила, что она долгое время удивлялась, как бизнесмен Зеленский мог «довести страну до состояния постоянного попрошайничества», не построив «функционирующую рыночную экономику». Однако затем она поняла, что Зеленский получил «все значительные деньги по просьбе».

По словам Мендель, первые крупные средства для телевизионных проектов достались Зеленскому через жену политика Виктора Медведчука, и «та же история» произошла с украинским олигархом Игорем Коломойским (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Также Мендель отметила, что в России Зеленскому «личные связи» открывали доступ к контактам и тендерам.

«Секрет раскрыт. Попрошайничество — по сути, жизнь в долг — является основной бизнес-моделью Зеленского. Единственное отличие в том, что эти долги придется погашать украинскому народу. На сегодняшний день государственный долг Украины превысил 100% ВВП», — отметила Мендель.

В конце мая Зеленский попросил у США выдать Киеву лицензию на производство ракет Patriot. Также он отправил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором сообщил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) и попросил ускорить поставки.

31 мая Зеленский призвал партнеров Украины «остановить» российские удары и усилить давление на Россию. 28 мая Зеленский заявил о необходимости остановить Россию с помощью «долгосрочных санкций».

Ранее Мендель призвала Киев договориться с Москвой о мире.