Мендель: Украине надо договориться с Россией о завершении конфликта

Украина должна договориться с Россией о завершении конфликта. Об этом на своей странице в социальной сети X написала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

Мендель сделала заявление после ночных взрывов в Одессе. Она обратила внимание, что «патриоты» в Брюсселе убеждают Киев в том, что продолжение боевых действий — это нормально.

«Они приветствуют «еще несколько лет войны». Ради чего? Чтобы оборонные компании стали богаче?» — поинтересовалась экс-пресс-секретарь.

По ее мнению, Украине следует договориться с Россией о мире до того, как от страны ничего не останется.

Как писал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», в ночь на 1 июня дроны Вооруженных сил РФ нанесли удар по Одессе. Зашедшие со стороны моря беспилотники атаковали порт и другие инфраструктурные объекты. В городе зафиксировали несколько взрывов, после них начался пожар.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер рассказал, что ряд объектов промышленной инфраструктуры в регионе получили повреждения. Однако чиновник не уточнил, каким именно сооружениям был нанесен урон.

Ранее Зеленский увидел окно возможностей для переговоров России и Украины.