Украина должна договориться с Россией о завершении конфликта. Об этом на своей странице в социальной сети X написала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.
Мендель сделала заявление после ночных взрывов в Одессе. Она обратила внимание, что «патриоты» в Брюсселе убеждают Киев в том, что продолжение боевых действий — это нормально.
«Они приветствуют «еще несколько лет войны». Ради чего? Чтобы оборонные компании стали богаче?» — поинтересовалась экс-пресс-секретарь.
По ее мнению, Украине следует договориться с Россией о мире до того, как от страны ничего не останется.
Как писал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», в ночь на 1 июня дроны Вооруженных сил РФ нанесли удар по Одессе. Зашедшие со стороны моря беспилотники атаковали порт и другие инфраструктурные объекты. В городе зафиксировали несколько взрывов, после них начался пожар.
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер рассказал, что ряд объектов промышленной инфраструктуры в регионе получили повреждения. Однако чиновник не уточнил, каким именно сооружениям был нанесен урон.
Ранее Зеленский увидел окно возможностей для переговоров России и Украины.