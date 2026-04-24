Украинский политик рассказал, кем в Европе видят Киев

Политик Медведчук: Украина давно интегрировалась в Европу в качестве полигона
Украина давно интегрировалась в Европу «в качестве полигона», и никакой другой роли Брюссель Киеву не предложит. Об этом написал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте организации.

«Когда сегодня говорят о движении Украины в Европу, то упускается из виду, что Украина туда давно интегрировалась в качестве полигона, Дикого поля, пушечного мяса и помойки. И никакой другой роли Киеву никто не предложит. Украинцы должны умирать за интересы определенных европейских политиков, за что преступная власть Зеленского получает деньги, которые оседают на богатых заграничных счетах», – отметил он

По словам политика, Украина будет получать «огромные транши» от Европы только когда воюет с Россией. И сражаться с Москвой Киев продолжит до тех пор, пока политики продолжат посылать солдат в бой, «получая огромные откаты за это в виде заграничных счетов в офшорах», а люди будут и дальше идти на фронт.

«У простого украинца, которому не удалось сбежать из страны-концлагеря, устроенной Зеленским и коллективным Западом, нет шансов выжить, потому официальная пропаганда прививает ему культ смерти. А культ смерти — один из важнейших признаков нацизма», — отметил Медведчук.

Он также подчеркнул, что для современной Украины «нет граждан, которые имеют права», и население для Киева представляет собой «ресурс», которым президент Владимир Зеленский «торгует с Европой». Медведчук уверен, что без освобождения украинского народа «от этой бесчеловечной системы уничтожения» у украинцев «нет будущего». И поэтому «демилитаризация и денацификация Украины — единственный путь к спасению украинского народа», считает политик.

22 апреля Евросоюз согласовал кредит для Украины на €90 млрд и 20-й пакет антироссийских санкций. Этому поспособствовало то, что Венгрия и Словакия сняли свои вето, которые были наложены на кредит и санкции в феврале после остановки Киевом транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает поступления первого транша из кредита в мае-июне.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что средства на выдачу кредита Украине пойдут из карманов европейцев.

Ранее во Франции назвали «позором» выделение кредита Украине.

 
