Власти Польши потребовали у Зеленского извинений

Глава Бюро по международной политике при администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и извиниться за свои решения по прославлению бандеровцев из ОУН (организация запрещена в России)-УПА (организация запрещена в России). Своим мнением он поделился в эфире телеканала Polsat.

«Думаю, что Зеленский должен позвонить президенту Польши и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить всю эту напряженность», — сказал Пшидач.

Представитель польского лидера также предположил, что действия Зеленского по героизации бандеровцев могут быть частью «внутриполитической игры» перед выборами на Украине.

29 мая бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что снял с груди значок с флагом Украины и больше не будет поддерживать украинского лидера. Так он отреагировал на участие Зеленского в перезахоронении в Киевской области останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника и его супруги. Их могилы перенесли на Национальное военное мемориальное кладбище.

На мероприятии присутствовали глава государства, а также спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Кроме того, Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Вооруженных сил Украины имя «героев УПА». После этого польский лидер заявил, что намерен лишить главу Украины ордена Белого Орла из-за такого решения. Навроцкий подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз.

Ранее Евродепутат заявил, что Зеленский открыто признался в фашизме.

 
