МИД Украины оправдался за присвоение подразделению ВСУ наименования «героев УПА»

Украина не собиралась оскорблять Польшу, присваивая одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА» (организация запрещена в России). Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства Георгий Тихий, чьи слова приводит «Европейская правда».

Он заверил, что, инициируя присвоение звания подразделению, бойцы ВСУ «точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ». Тихий утверждает, что название символизирует противостояние «имперской политике Москвы» и «ни в коем случае не направлено против поляков».

«В предыдущие эпохи украинцы и поляки вместе одерживали немало славных побед над извечным врагом в Москве – от Орши до Чуда на Висле. В то же время невозможно отрицать трагические страницы, в частности преступления против гражданского населения, которые совершали, в частности, военные украинских и польских подразделений во время Второй мировой войны», – сказал спикер МИД Украины.

По его словам, нельзя позволять «ссорам из-за прошлого подорвать единство к общему врагу». Тихий также поблагодарил Польшу за поддержку в конфликте с Россией.

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен лишить главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

УПА — боевое крыло возглавляемой Степаном Бандерой Организации украинских националистов (организация запрещена в России), устраивавшее во время Второй мировой войны расправы над представителями разных национальностей, особенно поляков, евреев и русских, проживавших на украинской территории. Основным символом, ассоциируемым с ОУН, является красно-черный флаг.

Ранее Туск призвал Польшу и Украину не ссориться «из-за прошлого».