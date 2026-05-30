Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

МИД Украины оправдался за присвоение подразделению ВСУ наименования «героев УПА»

Спикер МИД Тихий: Украина не хотела оскорблять Польшу из-за «героев УПА»
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украина не собиралась оскорблять Польшу, присваивая одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА» (организация запрещена в России). Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства Георгий Тихий, чьи слова приводит «Европейская правда».

Он заверил, что, инициируя присвоение звания подразделению, бойцы ВСУ «точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ». Тихий утверждает, что название символизирует противостояние «имперской политике Москвы» и «ни в коем случае не направлено против поляков».

«В предыдущие эпохи украинцы и поляки вместе одерживали немало славных побед над извечным врагом в Москве – от Орши до Чуда на Висле. В то же время невозможно отрицать трагические страницы, в частности преступления против гражданского населения, которые совершали, в частности, военные украинских и польских подразделений во время Второй мировой войны», – сказал спикер МИД Украины.

По его словам, нельзя позволять «ссорам из-за прошлого подорвать единство к общему врагу». Тихий также поблагодарил Польшу за поддержку в конфликте с Россией.

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен лишить главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

УПА — боевое крыло возглавляемой Степаном Бандерой Организации украинских националистов (организация запрещена в России), устраивавшее во время Второй мировой войны расправы над представителями разных национальностей, особенно поляков, евреев и русских, проживавших на украинской территории. Основным символом, ассоциируемым с ОУН, является красно-черный флаг.

Ранее Туск призвал Польшу и Украину не ссориться «из-за прошлого».

 
Теперь вы знаете
Добавки тестостерона меняют «мужественность». Как они работают и почему не стоит избегать лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!