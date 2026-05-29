Текст соглашения США и Ирана не принят и претерпел изменения

Tasnim: текст проекта соглашения между Ираном и США изменен и не согласован

Текст проекта соглашения между Ираном и США, касающийся урегулирования конфликта, за последние несколько дней претерпел изменения и пока еще не согласован. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

«За последние несколько дней текст меморандума претерпел некоторые изменения», — пояснил собеседник агентства.

Он пояснил, что западными СМИ были опубликованы исходные тексты, которые затем были изменены и отличаются от последующих текстов, которые еще не утверждены.

До этого Axios сообщал, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума. Он ждет одобрения обеих сторон. По данным портала, после этого США снимут блокаду и восстановят судоходство. Проход судов будет бесплатным, говорится в материале.

Согласно тексту документа, США также обязуются обсудить разморозку активов Ирана и отмену санкций.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Ранее в США заявили, что не обладают безграничным терпением в переговорах с Ираном.