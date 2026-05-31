В США сообщили о пересмотре условий сделки с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ужесточил условия потенциальной сделки с Ираном по урегулированию конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), сославшись на источники.

В публикации отмечается, что американская сторона уже направила измененный план Исламской Республике. При этом неизвестно, какие именно пункты были пересмотрены хозяином Белого дома. Опрошенные журналистами чиновники лишь рассказали, что Трампа беспокоили ряд положений договора, предусматривающих разморозку активов Тегерана.

«Изменения, являющиеся по сути новым, более жестким предложением, потенциально призваны ускорить процесс [переговоров], оказав давление на Иран, чтобы тот принял то рамочное соглашение, которое уже направлено на одобрение верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи», — говорится в материале.

Также авторы статьи обратили внимание, что президент США недоволен работой Ирана. Речь идет о долгих раздумьях Тегерана, прежде чем ответить на инициативы Вашингтона.

29 мая агентство Tasnim со ссылкой на источник написало, что текст проекта соглашения между американцами и иранцами за последние несколько дней претерпел «некоторые изменения». Пока документ не согласован, подчеркивалось в публикации.

Тем временем президент России Владимир Путин назвал конфликт на Ближнем Востоке крайне сложным и тяжелым.

