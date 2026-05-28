Война США и Израиля против Ирана
Раскрыты планы США по разблокированию Ормузского пролива

Axios: США дадут Ирану 30 дней на разминирование Ормузского пролива
В проекте меморандума, одобренном переговорщиками со стороны США и Ирана, американская сторона даст Тегерану 30 дней на разминирование Ормузского пролива. Об этом сообщает портал Axios.

По данным издания, после этого США снимут блокаду и восстановят судоходство. Проход судов будет бесплатным, говорится в материале.

Согласно тексту документа, США также обязуются обсудить разморозку активов Ирана и отмену санкций.

Проект меморандума на следующем этапе должно одобрить руководство США и Ирана.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон мог бы заключить довольно выгодное соглашение с Ираном прямо сейчас, но согласен только на идеальную сделку без лазеек для Исламской Республики, добавив. По его словам, переговоры проходят «достаточно хорошо».

В начале мая президент России Владимир Путин назвал конфликт США и Израиля против Ирана очень тяжелым и сложным.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о готовности вывезти высокообогащенный уран из страны.

 
