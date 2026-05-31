В Европе назвали «ловушкой» переговоры с Россией

Россия с помощью мирных переговоров по Украине якобы пытается заманить Запад «в ловушку». Об этом спикер МИД Эстонии Йонатан Всевиов написал на своей странице в соцсети X.

По его мнению, российские власти считают, что «время на их стороне» и что «рано или поздно» Запад предложит за столом переговоров то, чего Москва якобы «не смогла добиться на поле боя». И в этом Всевиов увидел «ловушку».

«Кремль обостряет напряженность с НАТО в последней попытке заманить Запад в ловушку переговоров, расколоть его в вопросе поддержки Украины и отвлечь нас от нашего курса. Мы видим эту стратегию такой, какая она есть. И наше послание остается неизменным: единственный способ положить конец страданиям прост: прекратить агрессию, отвести войска за международно признанные границы России и остаться там», — отметил он.

29 мая глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что ЕС не будет беспристрастным посредником в урегулировании украинского кризиса и продолжит поддерживать Киев в конфликте. Также она подчеркнула, что ЕС хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил, а также вывода войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

29 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ от диалога с Москвой является самой большой глупостью ЕС. Замглавы российского МИД Дмитрий Любинский также отметил, что европейские страны в конфликте на Украине гнут свою линию, которая имеет мало общего с политическими и военными реалиями.

Также 29 мая президент России Владимир Путин отметил, что ЕС должен сам выбрать переговорщика с Москвой.

Ранее в Германии сочли заявление Каллас о переговорах с РФ признаком раскола в ЕС.