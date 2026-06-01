Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Европарламенте назвали противников переговоров с Россией

Картхайзер: Германия, Польша и страны Балтии выступают против диалога с Россией
Global Look Press

Германия, Польша и страны Балтии не желают переговоров с Россией. Об этом заявил в интервью газете «Известия» депутат Европарламента Фернан Картхайзер.

При этом Бельгия, Словакия, Австрия, Люксембург, а иногда даже Франция и Италия продемонстрировали готовность к диалогу, отметил политик. По его словам, страны — члены Европейского союза не могут прийти к единому мнению по поводу переговоров с Россией.

Картхайзер добавил, что если такая ситуация сохранится в течение продолжительного времени, это может привести к серьезной напряженности внутри ЕС, поскольку опасность прямой конфронтации с Россией растет с каждым днем.

29 мая глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС не будет беспристрастным посредником в урегулировании украинского кризиса и продолжит поддерживать Киев. Она подчеркнула, что ЕС хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил, а также вывода войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ от диалога с Москвой является самой большой глупостью ЕС.

Ранее в Европе назвали «ловушкой» переговоры с Россией.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!