Картхайзер: Германия, Польша и страны Балтии выступают против диалога с Россией

Германия, Польша и страны Балтии не желают переговоров с Россией. Об этом заявил в интервью газете «Известия» депутат Европарламента Фернан Картхайзер.

При этом Бельгия, Словакия, Австрия, Люксембург, а иногда даже Франция и Италия продемонстрировали готовность к диалогу, отметил политик. По его словам, страны — члены Европейского союза не могут прийти к единому мнению по поводу переговоров с Россией.

Картхайзер добавил, что если такая ситуация сохранится в течение продолжительного времени, это может привести к серьезной напряженности внутри ЕС, поскольку опасность прямой конфронтации с Россией растет с каждым днем.

29 мая глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС не будет беспристрастным посредником в урегулировании украинского кризиса и продолжит поддерживать Киев. Она подчеркнула, что ЕС хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил, а также вывода войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ от диалога с Москвой является самой большой глупостью ЕС.

