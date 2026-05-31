Трамп назначил спецпосланника по Сирии и Ираку

Трамп назначил посла США в Турции Баррака спецпосланником по Сирии и Ираку
JAVIER ROJAS/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что назначил нового спецпосланника по Сирии и Ираку, им станет действующий посол США в Турции Том Баррак.

«Том останется послом в Турции и будет действовать при полной поддержке Государственного департамента США. Мы высоко ценим работу, проделанную Томом Барраком, и его постоянную готовность служить нашей стране», — написал Трамп.

28 января президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетил Москву, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы глава государства сообщил, что представители строительного сектора РФ готовы принять участие в восстановлении Сирии.

Кроме того, Путин отметил, что Москва наблюдала за усилиями временного сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа по восстановлению территориальной целостности страны.

До этого сообщалось, что коалиция во главе с США начала вывод своих сил с военной базы «Касрак» на северо-востоке Сирии.

Ранее стало известно, что происходит на военных базах РФ в Сирии после переворота.

 
