Российские военные взяди под контроль село Воздвижевка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере «Макс».

По информации ведомства, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск и в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Воздвижевка.

26 мая Минобороны РФ сообищило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области. В ведомстве добавили, что подразделения Воруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли в зоне спецаильной военной операции (СВО) порядка 1 075 военнослужащих: в зоне ответственности группировки войск «Север» — до 195 военнослужащих, «Запад» — свыше 190, «Южная» — более 85, «Центр» — свыше 310, «Восток» — более 240, «Днепр» — до 55 военных.

До этого сообщалось, что российские войска уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на границе с Белгородской областью. Пункт управления БПЛА был выявлен в трех километрах от границы РФ.

Ранее экипаж российского танка Т-80 не дал ВСУ провести ротацию в Сумской области.