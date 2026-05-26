Российские войска освободили два населенных пункта в Сумской области

МО: группировка «Север» взяла под контроль Запселье и Рясное Сумской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 075 военнослужащих: в зоне ответственности группировки войск «Север» — до 195 военнослужащих, «Запад» — свыше 190, «Южная» — более 85, «Центр» — свыше 310, «Восток» — более 240, «Днепр» — до 55 военных.

До этого сообщалось, что российские войска уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на границе с Белгородской областью. Пункт управления БПЛА был выявлен в трех километрах от границы РФ.

По данным российской разведки, минимум четверо украинских военных развернули его в частном доме на территории поселка Великая Писаревка Сумской области Украины. Оттуда запускались беспилотники, которыми, в частности, атаковали гражданские машины в Грайворонском и Борисовском районах.

Ранее экипаж российского танка Т-80 не дал ВСУ провести ротацию в Сумской области.

 
