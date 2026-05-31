Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Крыму рассказали об «абсурдном» требовании Каллас к России

Константинов назвал абсурдом требование Каллас о военных ограничениях для России
Yves Herman/Reuters

Требование главы евродипломатии Каи Каллас о военных ограничениях для России в случае начала переговоров по Украине «абсурдны». Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«В заявлении Каллас нет реальных мирных инициатив, а одни ультиматумы. Все ее требования абсурдны по своей логике и значит заведомо неприемлемы», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, в ЕС живут по принципу президента Украины Владимира Зеленского, когда показной процесс якобы движения к миру важнее самого результата.

28 мая Каллас заявила, что Евросоюз хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. По ее мнению, ЕС должен требовать от РФ таких же уступок, какие Москва требует от Украины.

Каллас также заявляла, что президент России Владимир Путин должен согласиться на безоговорочное прекращение огня, чтобы мирные переговоры по Украине состоялись.

В немецкой газете Junge Welt указали, что требования Каллас абсолютно оторваны от политической реальности. Автор статьи нашел подобному поведению лишь два объяснения: «либо Каллас до бесконечности глупа», либо верхушка ЕС вообще не хочет никаких переговоров.

Ранее Лавров назвал идиотским заявление Каллас о требовании сократить численность ВС РФ.

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!