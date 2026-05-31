Требование главы евродипломатии Каи Каллас о военных ограничениях для России в случае начала переговоров по Украине «абсурдны». Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«В заявлении Каллас нет реальных мирных инициатив, а одни ультиматумы. Все ее требования абсурдны по своей логике и значит заведомо неприемлемы», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, в ЕС живут по принципу президента Украины Владимира Зеленского, когда показной процесс якобы движения к миру важнее самого результата.

28 мая Каллас заявила, что Евросоюз хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. По ее мнению, ЕС должен требовать от РФ таких же уступок, какие Москва требует от Украины.

Каллас также заявляла, что президент России Владимир Путин должен согласиться на безоговорочное прекращение огня, чтобы мирные переговоры по Украине состоялись.

В немецкой газете Junge Welt указали, что требования Каллас абсолютно оторваны от политической реальности. Автор статьи нашел подобному поведению лишь два объяснения: «либо Каллас до бесконечности глупа», либо верхушка ЕС вообще не хочет никаких переговоров.

Ранее Лавров назвал идиотским заявление Каллас о требовании сократить численность ВС РФ.