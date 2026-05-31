Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
 (обновлено  )
Политика

В Польше заявили о существовании «бандеровской пятой колонны»

Экс-премьер Польши Миллер: в стране существует бандеровская пятая колонна
Валерий Мельников/РИА Новости

В Польше существует «бандеровская пятая колонна», которая содействует Украине. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Лешек Миллер в эфире телеканала Polsat News.

По словам Миллера, польские политики слишком мягко относятся к Украине, и причина тому — «бандеровская пятая колонна».

«Существует бандерская пятая колонна, которая торпедирует любые действия, приближающиеся к истине о том, что происходит на Украине. Ее лидером, несомненно, является господин Павел Коваль, глава комитета по иностранным делам в польском Сейме», — сказал бывший премьер-министр.

В студии обсуждались слова президента Польши Кароля Навроцого, который заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла из-за решения дать бригаде ВСУ наименование «героев УПА» (организация запрещена в России), то есть «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России). Эта армия была боевым крылом возглавляемой Степаном Бандерой Организации украинских националистов (организация запрещена в России) и устраивала во время Второй мировой войны расправы над поляками, евреями, русскими и представителями других национальностей.

Миллер положительно оценил слова Навроцкого и отметил, что президент сделал то, что должен был.

«Наконец-то видный польский политик сделал то, что должен был сделать. А именно, он безоговорочно осудил решение президента Зеленского, которое, по сути, является проявлением невероятной высокомерия и надменности. <…> Зеленский тем самым выражает полное презрение к нашим польским чувствам», — сказал он.

Кроме того, 29 мая премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Киев и Варшаву не ссориться «из-за прошлого». А спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что Киев своими действиями не собирался оскорблять Варшаву.

26 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины «демонстрируют свою сущность», а проявления неонацизма на Украине опасны для Европы.

Ранее Миллер призвал польские власти перестать поддерживать Зеленского.

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!