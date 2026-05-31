В Польше существует «бандеровская пятая колонна», которая содействует Украине. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Лешек Миллер в эфире телеканала Polsat News.

По словам Миллера, польские политики слишком мягко относятся к Украине, и причина тому — «бандеровская пятая колонна».

«Существует бандерская пятая колонна, которая торпедирует любые действия, приближающиеся к истине о том, что происходит на Украине. Ее лидером, несомненно, является господин Павел Коваль, глава комитета по иностранным делам в польском Сейме», — сказал бывший премьер-министр.

В студии обсуждались слова президента Польши Кароля Навроцого, который заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла из-за решения дать бригаде ВСУ наименование «героев УПА» (организация запрещена в России), то есть «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России). Эта армия была боевым крылом возглавляемой Степаном Бандерой Организации украинских националистов (организация запрещена в России) и устраивала во время Второй мировой войны расправы над поляками, евреями, русскими и представителями других национальностей.

Миллер положительно оценил слова Навроцкого и отметил, что президент сделал то, что должен был.

«Наконец-то видный польский политик сделал то, что должен был сделать. А именно, он безоговорочно осудил решение президента Зеленского, которое, по сути, является проявлением невероятной высокомерия и надменности. <…> Зеленский тем самым выражает полное презрение к нашим польским чувствам», — сказал он.

Кроме того, 29 мая премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Киев и Варшаву не ссориться «из-за прошлого». А спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что Киев своими действиями не собирался оскорблять Варшаву.

26 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины «демонстрируют свою сущность», а проявления неонацизма на Украине опасны для Европы.

Ранее Миллер призвал польские власти перестать поддерживать Зеленского.