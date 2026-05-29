Туск призвал Польшу и Украину не ссориться из-за прошлого пока не стало поздно

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне скандала из-за решения президента Украины присвоить элитному подразделению ВСУ почетное наименование «имени героев УПА» (организация запрещена в России) призвал Варшаву и Киев не ссориться «из-за прошлого». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Если мы будем ссориться из-за прошлого, будущее выиграет кто-то другой. Президент Украины должен наконец это понять. Президент Польши тоже. Пока не стало поздно!» – написал премьер Польши.

До этого сообщалось, что польский президент Кароль Навроцкий намерен добиваться лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды из-за присвоения элитному подразделению ВСУ почетного наименования «имени героев УПА».

Речь идет об ордене Белого Орла – высшей государственной награде Польши, которую в апреле 2023 года Зеленскому вручил тогдашний президент Анджей Дуда.

По его словам, президент Украины, присвоив украинскому подразделению наименование, связанное с УПА, «предоставил российской пропаганде отличный материал и немало пищи для размышлений».

УПА — боевое крыло возглавляемой Степаном Бандерой Организации украинских националистов (организация запрещена в России), устраивавшее во время Второй мировой войны расправы над представителями разных национальностей, особенно поляков, евреев и русских, проживавших на украинской территории. Основным символом, ассоциируемым с ОУН, является красно-черный флаг.

Ранее Зеленского обвинили в сознательном оскорблении Польши.