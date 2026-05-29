Экс-премьер Польши призвал перестать поддерживать Зеленского

Миллер призвал Польшу перестать поддерживать Зеленского из-за национализма
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер на своей странице в соцсети X заявил, что польские власти должны перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского.

«Что более отвратительно? Решение Зеленского или отсутствие реакции со стороны польских властей?», — говорится в его публикации.

Так Миллер отреагировал на запись польского журналиста Лукаша Варзехи, который заявил, что Киеву давно пора ощутить последствия собственной пропаганды национализма и символики геноцида. Журналист также призвал немедленно свернуть финансирование технологии Starlink и подчеркнул, что украинцы должны осознавать: их действия не останутся без ответа.

До этого депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что президент Украины Владимир Зеленский открыто признался в фашизме, воздав почести одному из лидеров Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрею Мельнику. Политик отметил, что режим Зеленского является бандеровским. По его словам, Украина становится фашистским государством.

Ранее в Кремле заявили, что считают проявления неонацизма в Киеве опасными для Европы.

 
