Олигарх Ахметов заявил о «постепенном» движении к миру на Украине

Крупнейший украинский бизнесмен, миллиардер и бывший нардеп Ринат Ахмедов считает, что стороны конфликта постепенно движутся к миру. Об этом он заявил в интервью газете Guardian.

«Я думаю, мы постепенно движемся к миру. <…> Некоторые говорят мне, что у [президента России Владимира] Путина нет причин заканчивать эту войну. Я думаю наоборот: у него нет причин ее продолжать», — сказал Ахмедов.

При этом Ахмедов подчеркнул, что сам видит «три основных момента» в мирном урегулировании. И «справедливый мир», по его мнению, подразумевает возврат Украины к границам 1991 года, выплату Россией неких «репараций за причиненный ущерб», а также превращение Украины в «свободную, процветающую, демократическую и европейскую страну».

«Остается вариант фиктивного мира, к которому Россия пытается нас принудить. Наши воины, защитники и международные партнеры должны бороться за то, чтобы Украина получила прочный, устойчивый мир», — отметил он.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению. 29 мая Путин рассказал, что сделал такое заявление исходя из ситуации на поле боя, где российские войска наступают во всех направлениях. При этом Путин подчеркнул, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно.

Также российский президент отметил, что Москва готова к переговорам по Украине и никогда от них не отказывалась.

28 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сказал, что Украина не хочет мира потому, что ей придется отвечать за последствия антироссийской авантюры.

Ранее Порошенко заявил о близости мира на Украине.

 
