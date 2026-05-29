Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан.

«Контакты определенные, не буду скрывать, они сохраняются, но переговоров как таковых нет, хотя мы готовы к этому, мы никогда не отказывались от переговоров», — сказал он.

Путин отметил, что Россия, как и прежде, готова к урегулированию конфликта мирным путем.

Он также объяснил свои слова о скором завершении СВО. Путин рассказал, что сделал заявление о близости завершения конфликта на Украине исходя из ситуации на поле боя.

9 мая президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению конфликта на Украине. Он отметил, что США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году.

Ранее Путин оценил итоги своего визита в Казахстан.

 
