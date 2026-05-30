Порошенко заявил об « окне возможностей» по принуждению России к миру

Порошенко: Украина никогда не была так близка к миру, как в мае 2026 года
Украина, Европа и мир никогда не были так близко к миру в мае 2026 года, заявил на Черноморском форуме по безопасности в Одессе экс-президент республики Петр Порошенко. Его цитирует «Интерфакс-Украина».

«Наша... принципиальная задача — воспользоваться этим узким окном возможностей, использовать возможности Вооруженных Сил, украинского народа, украинской власти, Европы, Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы обеспечить мир», — сказал политик.

Он призвал сделать все для того, чтобы принудить российские власти к миру. Однако сейчас, по мнению Порошенко, нужно в первую очередь добиться безусловного прекращения огня.

«Сразу после этого прекращения огня у нас за столом переговоров должна быть Европа, потому что так же, как «ничего об Украине без Украины», так же должно быть «ничего о Европе без Европы». У нас должны быть Соединенные Штаты, у нас должна быть Россия, и мы должны вести эти переговоры», — заключил бывший глава государства.

В начале года Порошенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, позволив втянуть себя в переговоры с Москвой без участия европейцев. Он был уверен, что действующему лидеру страны надо было «стоять на своем» и продолжать требовать прекращения огня.

