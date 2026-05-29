Путин предоставил ЕС право самим выбрать переговорщика с Россией

Сергей Бобылев/РИА Новости

Евросоюз должен сам выбрать кандидата для переговоров с Россией. Это их дело, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

«Я думаю, правы те в Евросоюзе, кто говорит, что они сами должны определить переговорщика. Мы им не назначаем», — сказал глава государства.

По словам Путина, кандидатура экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, озвученная им в качестве предпочтительной кандидатуры от ЕС, была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно. Он отметил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер всегда отстаивал интересы Германии, несмотря на дружеские отношения с ним.

До этого лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала предложение Путина выбрать Шредера в качестве представителя от Евросоюза на переговорах с Россией по Украине является «неплохой идеей».

18 мая газета Politico написала, что на роль переговорщика с Россией от лица Европы могли бы претендовать Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

Ранее Песков счел положительным сам факт поиска переговорщика с Россией внутри ЕС.

 
