Заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о возможных переговорах с Россией отражает нарастающие разногласия внутри Евросоюза по вопросу дальнейшего финансирования Украины. Как пишет немецкое издание Junge Welt, сама постановка вопроса о том, стоит ли вообще начинать диалог с Москвой, свидетельствует о глубоком расколе среди европейских стран.

По данным газеты, на встрече глав МИД стран ЕС в Лимасоле 28 мая 2026 года выяснилось, что «фракция ястребов» в лице Скандинавии, Польши и Прибалтики крайне недовольна тем, что передает Киеву непропорционально больше помощи по сравнению с южными и западными партнерами.

Косвенным подтверждением этой напряженности Junge Welt считает инициативы генерального секретаря НАТО Марка Рютте, предложившего привязать помощь Украине к фиксированной квоте в виде доли от ВВП каждой страны-союзника. Ожидается, что этот вопрос вновь встанет на июльском саммите альянса в Анталье.

Каллас, комментируя перспективы мирного урегулирования, потребовала от России в качестве предварительного условия сократить численность своей армии, если Украина согласится на то же самое. Автор статьи в Junge Welt называет это требование полностью оторванным от политической реальности и делает вывод, что либо глава евродипломатии демонстрирует поразительное невежество, либо Брюссель просто не заинтересован в прекращении боевых действий.

