Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Германии сочли заявление Каллас о переговорах с РФ признаком раскола в ЕС

Junge Welt: словами о переговорах с РФ Каллас выдала раскол внутри Евросоюза
Liesa Johannssen/Reuters

Заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о возможных переговорах с Россией отражает нарастающие разногласия внутри Евросоюза по вопросу дальнейшего финансирования Украины. Как пишет немецкое издание Junge Welt, сама постановка вопроса о том, стоит ли вообще начинать диалог с Москвой, свидетельствует о глубоком расколе среди европейских стран.

По данным газеты, на встрече глав МИД стран ЕС в Лимасоле 28 мая 2026 года выяснилось, что «фракция ястребов» в лице Скандинавии, Польши и Прибалтики крайне недовольна тем, что передает Киеву непропорционально больше помощи по сравнению с южными и западными партнерами.

Косвенным подтверждением этой напряженности Junge Welt считает инициативы генерального секретаря НАТО Марка Рютте, предложившего привязать помощь Украине к фиксированной квоте в виде доли от ВВП каждой страны-союзника. Ожидается, что этот вопрос вновь встанет на июльском саммите альянса в Анталье.

Каллас, комментируя перспективы мирного урегулирования, потребовала от России в качестве предварительного условия сократить численность своей армии, если Украина согласится на то же самое. Автор статьи в Junge Welt называет это требование полностью оторванным от политической реальности и делает вывод, что либо глава евродипломатии демонстрирует поразительное невежество, либо Брюссель просто не заинтересован в прекращении боевых действий.

Ранее на Западе заявили, что Европа задумалась о возобновлении переговоров с РФ.

 
Теперь вы знаете
Добавки тестостерона меняют «мужественность». Как они работают и почему не стоит избегать лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!