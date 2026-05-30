Врач Трампа рассказала о здоровье президента США

Врач Шон Барбабелла после планового осмотра президента США Дональда Трампа пришел к выводу, что он сохраняет крепкое здоровье и отличное когнитивное состояние. Об этом говорится в плановом отчете доктора, который распространил Белый дом, передает Reuters.

«Президент Трамп сохраняет отличное здоровье», — говорится в отчете президентского терапевта.

По словам врача, у американского лидера все показатели в норме, в том числе легкие и сердце. Этот факт говорит о том, что он полностью способен выполнять обязанности верховного главнокомандующего и главы государства, пояснили в отчете.

26 мая после проведенного обследования Трамп в соцсети Truth Social заявил, что плановый медосмотр не выявил у него никаких проблем со здоровьем.

25 мая газета The Washington Post писала, что глава Соединенных Штатов за последние 13 месяцев регулярно попадает в больницы и проходит медобследования. По информации издания, в апреле прошлого года Трамп проходил ежегодный медицинский осмотр, а затем вернулся к врачам в октябре для «планового последующего обследования». По данным СМИ, этот визит состоялся после того, как президент появился на публике с синяками и красными пятнами на шее и руках, что вызвало беспокойство у общественности.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что российский лидер Владимир Путин старается каждый день заниматься спортом. Представитель Кремля признался, что иногда ему трудно понять, откуда российский лидер берет столько сил, потому что необходимо быть постоянно на пике концентрации, а на сон остается совсем немного времени.

Ранее Трамп рассказал, что помешает ему дожить до 200 лет.

 
