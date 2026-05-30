Врач Трампа рассказала о здоровье президента США

Врач Шон Барбабелла после планового осмотра президента США Дональда Трампа пришел к выводу, что он сохраняет крепкое здоровье и отличное когнитивное состояние. Об этом говорится в плановом отчете доктора, который распространил Белый дом, передает Reuters.

«Президент Трамп сохраняет отличное здоровье», — говорится в отчете президентского терапевта.

По словам врача, у американского лидера все показатели в норме, в том числе легкие и сердце. Этот факт говорит о том, что он полностью способен выполнять обязанности верховного главнокомандующего и главы государства, пояснили в отчете.

26 мая после проведенного обследования Трамп в соцсети Truth Social заявил, что плановый медосмотр не выявил у него никаких проблем со здоровьем.

25 мая газета The Washington Post писала, что глава Соединенных Штатов за последние 13 месяцев регулярно попадает в больницы и проходит медобследования. По информации издания, в апреле прошлого года Трамп проходил ежегодный медицинский осмотр, а затем вернулся к врачам в октябре для «планового последующего обследования». По данным СМИ, этот визит состоялся после того, как президент появился на публике с синяками и красными пятнами на шее и руках, что вызвало беспокойство у общественности.

