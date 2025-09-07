Песков рассказал о регулярных занятиях Путина спортом

Президент России Владимир Путин старается каждый день поддерживать спортивный образ жизни. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, иногда трудно понять, откуда Путин берет столько сил, потому что необходимо быть постоянно на пике концентрации, а на сон остается совсем немного времени.

На вопрос, как президенту удается выдерживать такой график и помогают ли ему в этом спорт, пресс-секретарь заметил, что в таких насыщенных поездках у него нет времени на занятия спортом, однако в России он старается им заниматься ежедневно.

Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября находился с визитом в Китае, где провел ряд встреч с мировыми лидерами в рамках саммита ШОС, а также принял участие в юбилейном военном параде в Пекине.

4 сентября на катере «Ураган» президент России приплыл на остров Русский для участия в Восточном экономическом форуме. Днем 5 сентября он сначала выступил на пленарной сессии ВЭФ-2025, а вечером посетил Самарскую область.

Ранее Песков рассказал о графике Путина после поездок в Китай и Владивосток.