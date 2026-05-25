СМИ раскрыли подробности о здоровье Трампа

Washington Post рассказал о здоровье Трампа
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп за последние 13 месяцев регулярно попадает в больницы и проходит медобследования, следует из материала американской газеты The Washington Post.

По информации издания, в апреле прошлого года Трамп проходил ежегодный медицинский осмотр, а затем вернулся к врачам в октябре для «планового последующего обследования». По данным СМИ, этот визит состоялся после того, как президент появился на публике с синяками и красными пятнами на шее и руках, что вызвало беспокойство у общественности.

В июле прошлого года у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность — заболевание вен, которое может привести к отекам ног и лодыжек.

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший привел слова некоего доктора Оза, который якобы смотрел медицинские документы Трампа и сделал вывод, что у главы государства очень высокий уровень тестостерона для человека старше 70 лет.

В январе этого года глава американского минздрава говорил, что Трамп очень плохо питается. Ест фастфуд, конфеты и пьет диетическую колу. Он также рассказал, что во время путешествий с лидером Соединенных Штатов складывается впечатление, что он питается «вредностями» на ежедневной основе. Cам Трамп, отметил глава ведомства, утверждает, что питается правильно, но предпочитает фастфуд, когда находится в дороге.

Ранее Трамп рассказал, что помешает ему дожить до 200 лет.

 
