Трамп рассказал о результатах своего медобследования

Трамп заявил, что закончил медобследование, с его здоровьем все хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что плановый медосмотр не выявил у него никаких проблем со здоровьем. Пост об этом появился в соцсети американского лидера Truth Social.

«Только что прошел свой полугодовой медосмотр в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Все показатели в идеальном порядке. Спасибо замечательным врачам и персоналу! Возвращаюсь в Белый дом», — написал он.

Накануне газета The Washington Post писала, что глава Соединенных Штатов за последние 13 месяцев регулярно попадает в больницы и проходит медобследования. По информации издания, в апреле прошлого года Трамп проходил ежегодный медицинский осмотр, а затем вернулся к врачам в октябре для «планового последующего обследования». По данным СМИ, этот визит состоялся после того, как президент появился на публике с синяками и красными пятнами на шее и руках, что вызвало беспокойство у общественности.

В июле прошлого года у Трампа якобы диагностировали хроническую венозную недостаточность — заболевание вен, которое может привести к отекам ног и лодыжек.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что российский лидер Владимир Путин старается каждый день заниматься спортом. Представитель Кремля признался, что иногда ему трудно понять, откуда российский лидер берет столько сил, потому что необходимо быть постоянно на пике концентрации, а на сон остается совсем немного времени.

