В США заявили, что не обладают безграничным терпением в переговорах с Ираном

Бессент: терпение США в переговорах с Ираном не бесконечно

Удары по Ирану могут быть возобновлены в ближайшее время, если президент США Дональд Трамп посчитает, что сделка с Тегераном невозможна. Терпение Вашингтона не бесконечно, заявил на брифинге в Белом доме глава минфина США Скотт Бессент, передает РИА Новости.

«Если президент Трамп посчитает, что не сможет добиться соглашения, тогда вариант с нанесением ударов вернется», — сказал министр.

До этого Axios сообщал, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума. Теперь он ждет одобрения Трампа и руководства Исламской Республики.

По данным портала, проект предусматривает открытие Ормузского пролива. По условиям договора, иранская сторона должна будет разминировать морской коридор за 30 дней.

После этого США снимут блокаду и восстановят судоходство. Проход судов будет бесплатным, говорится в материале.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон мог бы заключить довольно выгодное соглашение с Ираном прямо сейчас, но согласен только на идеальную сделку без лазеек для Исламской Республики. По его словам, переговоры проходят «достаточно хорошо».

В начале мая президент России Владимир Путин назвал конфликт США и Израиля против Ирана очень тяжелым и сложным.

Ранее в Иране заявили о готовности вывезти высокообогащенный уран из страны.