В США рассказали, что подтверждает скорую атаку на Кубу

Обвинения США против 94-летнего экс-главы Кубы Рауля Кастро подтверждают то, что Куба станет следующей целью США. Об этом в статье для газеты Guardian написал американский историк и политолог Даниэль Мендиола.

По его словам, обвинение, которое США выдвинули против Кастро 20 мая, является предлогом для «государственного насилия» против Кубы.

«Судя по всему, это всего лишь предлог для усиления государственного насилия против Кубы, которое сильнее всего ударит по гражданскому населению, уже страдающему от нашей политики. <…> Не должно быть нормой, когда государства безнаказанно терроризируют мирное население. Нормой должно быть требование гражданского общества положить конец этим циклам насилия», — отметил он.

По словам политолога, сейчас неизвестно, что именно будет дальше — бомбардировка, операция по смене власти или полномасштабное вторжение. При этом Мендиола допустил, что угроз в адрес Кубы будет достаточно, чтобы заставить власти островного государства «пойти на уступки».

Обвинение против Кастро касается инцидента, который произошел в 1996 году, когда кубинские истребители сбили самолеты, которые принадлежали организации кубинских эмигрантов. А именно три самолета оппозиционной организации Brothers to the Rescue вошли в воздушное пространство острова, и кубинские власти сбили два из них.

Правительство Кубы назвало выдвинутые США против Рауля Кастро обвинения «подлой и позорной политической провокацией». При этом президент США Дональд Трамп пообещал, что на фоне обвинений против Кастро «эскалации не будет».

28 мая издание Politico написало, что Пентагон в течение нескольких месяцев размещал войска и вооружения для вторжения на Кубу, и сейчас для этого нужен лишь приказ американского президента Дональда Трампа.

23 мая газета Financial Times (FT) со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников написала, что власти США намерены отстранить президента Кубы Мигеля Диас-Канеля от власти.

Ранее СМИ сообщили о разных вариантах действий Трампа против Кубы.