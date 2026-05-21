СМИ сообщили о разных вариантах действий Трампа против Кубы

Politico: Трамп рассматривает и дипломатические, и военные действия на Кубе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает и дипломатические, и силовые варианты действий против Кубы. Об этом, ссылаясь на анонимного высокопоставленного сотрудника американской администрации, сообщает газета Politico.

Собеседник издания пояснил, что у Трампа имеются дипломатические и военные варианты действий на Кубе, но глава государства еще не определился в том, какое он примет решение, поэтому продолжает оказывать давление на Гавану блокированием импорта нефти и введением санкций.

Газета отмечает, что дальнейшие действия администрации США относительно Кубы пока не вполне понятны.

В марте Трамп сказал, что Куба может стать «следующей» целью США. По его словам, Вашингтон намерен заняться островом после других внешнеполитических задач, а смену власти в стране необходимо ускорить. В другом выступлении американский политик допустил более жесткую формулировку, заявив, что для него было бы «честью» захватить остров.

Ранее авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море.