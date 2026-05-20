США выдвинули обвинения брату Фиделя Кастро в связи с эпизодом 30-летней давности

Reuters

США выдвинули обвинение против 94-летнего экс-главы Кубы Рауля Кастро в связи с инцидентом 30-летней давности, связанным с американскими самолетами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США.

По данным источника, обвинения связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители сбили самолеты, принадлежавшие организации кубинских эмигрантов. В тот день три самолета организации Brothers to the Rescue — оппозиционной к кубинским властям — вошли в воздушное пространство острова и кубинские военные сбили два воздушных судна из трех.

Сообщение о выдвинутом против Рауля Кастро обвинении прозвучало на фоне того, как Дональд Трамп заявил, что «Америка не потерпит», чтобы «государство-изгой» занималось укрывательством «враждебных иностранных вооруженных сил, разведывательных служб и террористических организаций всего в 150 км» от США. Трамп пригрозил, что Куба «будет следующей» после Венесуэлы.

В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что любые военные действия США против Кубы приведут к «кровавой бойне».

Ранее Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения, введенные США в адрес Кубы.

 
