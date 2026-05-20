Трамп прокомментировал обвинения против бывшего президента Кубы Рауля Кастро

Трамп на фоне обвинений против Рауля Кастро заявил, что эскалации не будет

Президент США Дональд Трамп на фоне обвинений против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро заявил, что эскалации между странами не будет. Его слова приводит Clash Report.

«Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

20 мая США выдвинули обвинение против 94-летнего экс-главы Кубы Рауля Кастро в связи с инцидентом 30-летней давности, связанным с американскими самолетами. Обвинения связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители сбили самолеты, принадлежавшие организации кубинских эмигрантов. В тот день три самолета организации Brothers to the Rescue — оппозиционной к кубинским властям — вошли в воздушное пространство острова и кубинские военные сбили два воздушных судна из трех.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

