Стало известно, к какой военной операции готовятся США

Пентагон в течение нескольких месяцев размещал войска и вооружения для военного вторжения на Кубу, и для этого нужно лишь одобрение от президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что действия США создают предпосылки для операции, которая может представлять из себя как захват руководства Кубы, так и серию точечных ударов.

«Наращиваемое военно-морское присутствие в регионе — крупнейшее в мире за пределами Ближнего Востока — позволило бы США действовать немедленно. <…> Армада в регионе немного меньше, чем была в январе, когда США захватили Мадуро. Однако в мае в Карибское море вошла авианосная ударная группа USS Nimitz вместе с несколькими эсминцами и крейсерами с управляемыми ракетами, способными запускать высокоточные ракеты по береговым целям», — пишет СМИ.

По данным сайтов отслеживания полетов, которые приводит Politico, в течение нескольких месяцев над Кубой кружили современные американские беспилотники и самолеты-разведчики. Также десантные корабли и корабли ВМС США, на борту которых находятся 2500 морских пехотинцев, находятся у побережья Вирджинии, «готовясь к новому развертыванию».

СМИ пишет, что увеличение численности американских войск «предоставляет множество военных вариантов», однако для масштабного вторжения на остров Пентагону «потребуются дополнительные силы».

«Возможны авиаудары, чтобы вывести из строя их системы ПВО, обеспечить возможность проведения более масштабных воздушных операций или, возможно, уничтожить их руководство с целью установления отношений, подобных тем, что у нас есть с Венесуэлой. Рауль Кастро станет их первой целью», — сказал бывший сотрудник Пентагона и старший аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

23 мая газета Financial Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Вашингтон хочет отстранить президента Кубы Мигеля Диас-Канеля от власти.

29 апреля госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории для разведывательных служб противников Вашингтона.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что страна не несет угрозы безопасности США. 20 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель сказал, что Куба не имеет агрессивных планов по отношению к США и отметил, что конфликт приведет к «бойне».

Ранее СМИ сообщили о разных вариантах действий Трампа против Кубы.