Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Стало известно, к какой военной операции готовятся США

Politico: Пентагон закладывает основы для вторжения на Кубу
Noel Celis/AP

Пентагон в течение нескольких месяцев размещал войска и вооружения для военного вторжения на Кубу, и для этого нужно лишь одобрение от президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что действия США создают предпосылки для операции, которая может представлять из себя как захват руководства Кубы, так и серию точечных ударов.

«Наращиваемое военно-морское присутствие в регионе — крупнейшее в мире за пределами Ближнего Востока — позволило бы США действовать немедленно. <…> Армада в регионе немного меньше, чем была в январе, когда США захватили Мадуро. Однако в мае в Карибское море вошла авианосная ударная группа USS Nimitz вместе с несколькими эсминцами и крейсерами с управляемыми ракетами, способными запускать высокоточные ракеты по береговым целям», — пишет СМИ.

По данным сайтов отслеживания полетов, которые приводит Politico, в течение нескольких месяцев над Кубой кружили современные американские беспилотники и самолеты-разведчики. Также десантные корабли и корабли ВМС США, на борту которых находятся 2500 морских пехотинцев, находятся у побережья Вирджинии, «готовясь к новому развертыванию».

СМИ пишет, что увеличение численности американских войск «предоставляет множество военных вариантов», однако для масштабного вторжения на остров Пентагону «потребуются дополнительные силы».

«Возможны авиаудары, чтобы вывести из строя их системы ПВО, обеспечить возможность проведения более масштабных воздушных операций или, возможно, уничтожить их руководство с целью установления отношений, подобных тем, что у нас есть с Венесуэлой. Рауль Кастро станет их первой целью», — сказал бывший сотрудник Пентагона и старший аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

23 мая газета Financial Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Вашингтон хочет отстранить президента Кубы Мигеля Диас-Канеля от власти.

29 апреля госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории для разведывательных служб противников Вашингтона.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что страна не несет угрозы безопасности США. 20 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель сказал, что Куба не имеет агрессивных планов по отношению к США и отметил, что конфликт приведет к «бойне».

Ранее СМИ сообщили о разных вариантах действий Трампа против Кубы.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!