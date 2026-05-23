Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

На Западе рассказали о требовании США отстранить президента Кубы от власти

FT: США настаивают на отстранении президента Кубы от власти
Jason DeCro/AP

Вашингтон хочет отстранить президента Кубы Мигеля Диас-Канеля от власти. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

«Администрация [Дональда Трампа] настаивает на отстранении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в рамках любого соглашения», — говорится в материале.

Как отмечает издание, данный шаг будет равносилен символической смене режима в республике.

21 мая американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США предпочли бы урегулировать отношения с Кубой мирным путем, однако вероятность такого сценария невысока.

18 мая пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российские власти поддерживают контакты с Гаваной и на постоянной основе обмениваются с ней информацией о возможных способах смягчения последствий топливного кризиса.

Ранее Кубу назвали препятствием для США.

 
Теперь вы знаете
Рост числа погибших при атаке на ЛНР, покушение на дочь Трампа и новые материалы Пентагона про пришельцев. Главное за 23 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!