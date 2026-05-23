На Западе рассказали о требовании США отстранить президента Кубы от власти

FT: США настаивают на отстранении президента Кубы от власти

Вашингтон хочет отстранить президента Кубы Мигеля Диас-Канеля от власти. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

«Администрация [Дональда Трампа] настаивает на отстранении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в рамках любого соглашения», — говорится в материале.

Как отмечает издание, данный шаг будет равносилен символической смене режима в республике.

21 мая американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США предпочли бы урегулировать отношения с Кубой мирным путем, однако вероятность такого сценария невысока.

18 мая пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российские власти поддерживают контакты с Гаваной и на постоянной основе обмениваются с ней информацией о возможных способах смягчения последствий топливного кризиса.

