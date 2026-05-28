Поляки стали хуже относиться к украинцам

Посол Украины Бондарь: отношение поляков к украинцам все сильнее ухудшается
Отношение поляков к украинским беженцам в последнее время ухудшилось. Об этом «Радио Свобода» (признана в России нежелательной организацией, ее деятельность на территории страны запрещена) рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар.

По его словам, Украину как государство поддерживает «большинство польского общества», однако к украинским беженцам «уже другое отношение», и поменялось оно в 2025-2026 годах.

«Отношение к поддержке украинцев в Польше, конечно, меняется, и настроения все больше, можно сказать, что ухудшаются. Хотя мы стараемся помогать в решении проблемных вопросов, которые оттеняли вообще проблематику отношения к украинцам в Польше и создавали определенным образом негативный фон. То есть вопросы, связанные с исторической памятью, с так называемыми поисками и эксгумациями, проблемы на границе, проблемы, связанные с разного рода экономическими темами», — отметил он.

По словам посла, «политическая и общественная ситуация остается не в суперположительном фоне», и настроения против украинских беженцев «начинают расти во многих странах Европейского союза».

Боднар также подчеркнул, что в Польше не пользуется популярностью тема ускоренного вступления Украины в ЕС, и большинство граждан не поддерживают тот шаг.

19 февраля президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который остановил предоставление специального статуса и льгот для беженцев из Польши.

12 мая стало известно о том, что украинские беженцы в Польше, которые не имеют официального трудоустройства, лишились права получать детские пособия.

После этого издание Bild со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности сообщило, что количество украинских мигрантов в Германии может увеличиться из-за решения Польши о сокращении пособий для них. СМИ указывало, что по состоянию на май 2026 года в Польше проживает 960 тысяч украинцев.

Также в мае специальный представитель Европейского Союза по вопросам украинцев Ильва Йоганссон заявила, что ЕС может продлить временную защиту для украинцев до марта 2028 года.

Ранее в Европе объяснили снижение поддержки украинских беженцев экономическим кризисом.

 
