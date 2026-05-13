ЕС может продлить защиту украинских беженцев еще на год

Специальный представитель Европейского Союза по вопросам украинцев Ильва Йоганссон в интервью изданию выразила мнение, что ЕС, скорее всего, продлит временную защиту для украинских граждан еще на один год — до марта 2028 года. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Учитывая текущую ситуацию, я думаю, что от Еврокомиссии поступит предложение продлить ее еще на один год. И я думаю, что государства-члены ЕС с этим согласятся», — отметила она.

Йоганссон также подчеркнула, что в условиях отсутствия мирного соглашения важно, чтобы люди имели уверенность в будущем.

Механизм временной защиты был активирован ЕС в 2022 году как экстренная мера на ограниченный срок, но с тех пор несколько раз продлевался. Последнее решение предполагает действие защиты до марта 2027 года, после чего возможны варианты либо прекращения механизма, либо перехода украинцев на другие виды разрешений на проживание и национальные миграционные программы отдельных стран.

Накануне сообщалось, что украинские беженцы в Польше, не имеющие официального трудоустройства, лишились права получать детские пособия.

Ранее стало известно, что в Ирландии хотят платить украинским беженцам за возвращение на родину.

 
