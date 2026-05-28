В Европе объяснили снижение поддержки украинских беженцев экономическим кризисом

Европейские страны начали понимать, что им невыгодно содержать украинских беженцев. Об этом сообщает The European Conservative.

В публикации отмечается, что сейчас в европейских странах стремительно сокращается поддержка украинских беженцев. Например, в Германии существенно уменьшили выплаты, в Польше обязали приезжих трудоустраиваться, а в Ирландии начали предлагать украинцам вознаграждение за возвращение в родную республику.

По мнению автора публикации, одной из причин подобного стал экономический кризис в Евросоюзе, который негативно сказался на рынке труда и стоимости жизни. На фоне этого миллиардные расходы на беженцев становится труднее оправдать, говорится в публикации.

До этого издание Bild со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности сообщило, что количество украинских мигрантов, прибывающих в Германию, может увеличиться на фоне решений Варшавы о сокращении пособий для них.

Ранее сообщалось, что ЕС может продлить защиту украинских беженцев еще на год.