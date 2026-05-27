Стало известно о возможном увеличении потока украинских беженцев в Германию

Bild: поток украинцев в ФРГ может вырасти на фоне сокращения пособий в Польше

Количество мигрантов с Украины, прибывающих в Германию, может увеличиться на фоне решений Варшавы о сокращении пособий для них. Об этом сообщает Bild со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности.

Также этому может способствовать улучшение погодных условий и активные действия контрабандистов, которые перевозят иммигрантов нелегально, говорится в публикации.

В докладе также отмечается, что сегодня именно украинцы составляют наиболее статистически значимую группу незаконно привезенных людей на восточных границах Германии и обеспечивают «более половины всех незаконных въездов» в страну.

По данным издания, по состоянию на май в Польше проживают 960 тысяч украинцев. Всего в Евросоюзе на данный момент находятся 4,4 млн украинцев, которые имеют временный статус защиты. Они имеют право работать в странах объединения, получать социальные пособия и медицинскую помощь без подачи заявлений на убежище.

12 мая сообщалось, что украинские беженцы в Польше, не имеющие официального трудоустройства, лишились права получать детские пособия.

Ранее сообщалось, что ЕС может продлить защиту украинских беженцев еще на год.