В Польше ужесточили правила выплаты пособий украинским беженцам

Польша отменила украинцам без официальный работы пособия по уходу за ребенком

Украинские беженцы в Польше, не имеющие официального трудоустройства, лишились права получать детские пособия. Об этом сообщает портал Money.pl.

По данным издания, принятый в 2022 году в Польше закон о поддержке граждан Украины предоставлял беженцам свободный доступ к польскому рынку труда и социальным выплатам, включая пособие по уходу за ребенком «800 плюс». Позднее документ неоднократно корректировался.

Согласно последним изменениям, получение выплат теперь зависит от официальной занятости родителей. Новые правила могут затронуть около 150 тысяч украинских детей, проживающих в Польше, отмечает издание.

Теперь для оформления пособия «800 плюс» граждане Украины должны подтвердить легальное пребывание в Польше и наличие официальной работы. Кроме того, ребенок должен посещать польское учебное заведение.

19 февраля президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, которым остановил предоставление специального статуса и льгот для беженцев с Украины. Согласно документу, власти Польши лишат украинских граждан доступа к бесплатной медицине и льгот на оплату жилья. Исключением станут военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходят лечение на территории республики.

В декабре издание UnHerd сообщило, что недовольство украинскими беженцами в Польше выросло и достигло своего пика с 2014 года. Последние опросы показали, что 45% поляков выступают против приема украинцев в страну.

Ранее российский сенатор заявил о «лихих 90-х» в Польше из-за украинских беженцев.