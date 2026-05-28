Песков раскрыл подробности о неформальной встрече Путина и Токаев

Песков: Путину и Токаеву на неформальной встрече удалось обсудить много вопросов
Президенту России Владимиру Путину и лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву во время неформальной встречи удалось обсудить огромное количество вопросов. Об этом Первому каналу сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Могу сказать, что... им удалось обсудить огромное количество предметных вопросов», — сказал он.

Российский лидер находится в Казахстане с государственным визитом. После церемонии встречи в аэропорту Астаны Путин и Токаев отправились в резиденцию президента Казахстана, там они провели неофициальный обед.

Путин и Токаев посадили дуб на Аллее вечной дружбы России и Казахстана в Астане, сообщили в Кремле. Аллея вечной дружбы Республики Казахстан и РФ в самом центре столицы была открыта 28 мая 2025 года, став символом стратегического партнерства и добрососедства двух государств.

Двум лидерам также показали видеоролик об амурских тиграх, которых российская сторона передала народу Казахстана.

Ранее Путин рассказал о позициях России и Казахстана по большинству международных вопросов.

 
