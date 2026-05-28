Путину и Токаеву показали видео об амурских тиграх

Президентам России и Казахстана Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву показали видеоролик об амурских тиграх, которых российская сторона передала народу Казахстана. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

28 мая лидеры двух государств провели во Дворце независимости переговоры в узком и расширенном форматах. После переговоров президентам показали видеоролики, посвященные реализации российско-казахстанских проектов.

Один из них рассказал о судьбе четырех амурских тигров, которых РФ передала Казахстану в мае. Животных доставили в резерват «Иле-Балхаш». Позже хищников выпустят в дикую природу.

До этого Владимир Путин заявил, что позиции России и Казахстана очень близки по большинству международных вопросов.

Накануне российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится три дня. 28 мая Путин и Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.

Ранее Путин перед визитом в Казахстан опубликовал статью об отношениях двух стран.

 
