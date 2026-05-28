Путин рассказал о позициях России и Казахстана по большинству международных вопросов

Позиции России и Казахстана очень близки по большинству международных вопросов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«При рассмотрении ключевых международных вопросов подтверждено, что по большинству из них позиции России и Казахстана очень близки или практически совпадают», — сказал он, отметив, что страны координируют подходы в ООН, а также СНГ, ОДКБ и ШОС.

Накануне российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится три дня. 28 мая Путин и Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.

Российский президент отметил, что значительное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. Казахстанский лидер заявил, что визит Путина продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве между странами.

Ранее Путин перед визитом в Казахстан опубликовал статью об отношениях двух стран.