Путин и Токаев посадили дуб

Российский президент Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев посадили дуб на Аллее вечной дружбы России и Казахстана в Астане. Об этом сообщила газета «Известия» в Telegram-канале.
Издание опубликовало видео, на котором лидеры двух стран, вооружившись лопатами, закапывают дерево.
Аллея вечной дружбы Республики Казахстан и РФ в самом центре столицы была открыта 28 мая 2025 года, став символом стратегического партнерства и добрососедства двух государств.
Накануне российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится три дня. 28 мая Путин и Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.
Российский президент отметил, что значительное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. Казахстанский лидер заявил, что визит Путина продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве между странами.
Ранее Путин перед визитом в Казахстан опубликовал статью об отношениях двух стран.