Путин и Токаев посадили дуб на Аллее вечной дружбы России и Казахстана

Российский президент Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев посадили дуб на Аллее вечной дружбы России и Казахстана в Астане. Об этом сообщила газета «Известия» в Telegram-канале.

Издание опубликовало видео, на котором лидеры двух стран, вооружившись лопатами, закапывают дерево.

Аллея вечной дружбы Республики Казахстан и РФ в самом центре столицы была открыта 28 мая 2025 года, став символом стратегического партнерства и добрососедства двух государств.

Накануне российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится три дня. 28 мая Путин и Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.

Российский президент отметил, что значительное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. Казахстанский лидер заявил, что визит Путина продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве между странами.

Ранее Путин перед визитом в Казахстан опубликовал статью об отношениях двух стран.