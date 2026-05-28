Лавров прокомментировал слова Пашиняна о возможности «разбогатеть» без поддержки РФ

Евгений Биятов/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на желание премьер-министра Армении Никола Пашиняна разбогатеть без РФ словами «пусть обеспечит». Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она (Армения. — «Газета.Ru») будет богатеть, пусть обеспечит», — отметил Лавров.

Пашинян в ходе предвыборной акции заявил, что Ереван не опасается роста цен на сырье в случае ухудшения связей с Москвой, потому что рассчитывает разбогатеть, превратив Армению в «перекресток мира».

27 мая официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД Армении получил от РФ уведомление о возможной денонсации соглашения по поставкам нефтепродуктов в случае вступления Еревана в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также предупреждал, что Армения может потерять выгодное сотрудничество с Россией в случае вступления в Евросоюз. Он отметил, что на данный момент республика получает льготу на поставки газа, которая обеспечивается за счет РФ.

Ранее Путин допустил «мягкий интеллигентный развод» с Арменией.

 
