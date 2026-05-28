Пашинян раскрыл стратегию решения проблем с Россией

Армения спокойно и без нервов решит все проблемы в отношениях с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе брифинга, пишет ТАСС.

«Наша стратегия остается прежней: мы с российскими коллегами спокойно, без нервов поработаем и решим все вопросы», — сказал глава армянского правительства.

Накануне Пашинян заявил, что Армения не опасается роста цен на энергоресурсы из-за ухудшения отношений с Россией, поскольку намерена разбогатеть так, чтобы это не казалось дорогим.

27 мая официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД Армении получило от РФ уведомление о возможной денонсации соглашения по поставкам нефтепродуктов в случае вступления Еревана в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также предупреждал, что Армения может потерять выгодное сотрудничество с Россией в случае вступления в Евросоюз. Он отметил, что на данный момент республика получает льготу на поставки газа, которая обеспечиваются за счет РФ.

Ранее Путин допустил «мягкий интеллигентный развод» с Арменией.

 
