Война США и Израиля против Ирана
Трамп рассказал о связи иранской сделки с Авраамовыми соглашениями

Jonathan Ernst/Reuters

США могут не заключить сделку с Ираном в случае, если арабские страны откажутся присоединиться к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем. Об этом во время заседания кабинета в Белом доме заявил глава государства Дональд Трамп, сообщает Fox News.

«Я не уверен в том, что нам стоит заключать сделку (с Ираном — прим. ред.), если они не подпишут [Авраамовы соглашения]. Мы настоятельно требуем, чтобы они присоединились», — сказал американский лидер.

По его мнению, это будет великолепно для Саудовской Аравии, для Катара, Кувейта и всей группы.

До этого первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила, что Вашингтон хотел бы расширить Авраамовы соглашения. По словам Келли, американские власти полагают, что расширение Авраамовых соглашений стало бы естественным дополнением к сделке с Тегераном.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок соглашения между США и Ираном может занять несколько дней.

В начале мая российский лидер Владимир Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.

Ранее в США заявили, что Иран все еще стремится к созданию ядерного оружия.

 
