Госсекретарь США рассказал, сколько времени займет согласование соглашения с Ираном

Рубио заявил, что согласование текста сделки с Ираном займет несколько дней

Согласование формулировок соглашения между США и Ираном может занять несколько дней. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в своем самолете в индийском Джайпуре, передает агентство Reuters.

По его словам, проливы должны быть открыты, и «они будут открыты так или иначе».

Ночью журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на представителя CENTCOM капитана Тима Хокинса сообщила, что американские войска нанесли удары на юге Ирана по местам запуска ракет и катерам, которые пытались установить мины.

По ее словам, это были оборонительные удары, которые не указывают на то, что прекращение огня между сторонами конфликта окончено. В CENTCOM это подтвердили.

24 мая портал Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Исламской Республике свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

Ранее президент США потребовал от Ирана передать обогащенный уран.