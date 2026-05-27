В Вашингтоне сообщили о планах расширить Авраамовы соглашения

Война США и Израиля против Ирана
Белый дом: расширение Авраамовых соглашений будет дополнением к сделке с Ираном
Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила порталу Semafor, что Вашингтон хотел бы расширить Авраамовы соглашения серия исторических дипломатических договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств.

По словам Келли, американские власти полагают, что расширение Авраамовых соглашений стало бы естественным дополнением к сделке с Тегераном.

«Авраамовы соглашения принесли существенную экономическую выгоду всем причастным сторонам и сделали возможным исторически значимое сотрудничество, так что это было бы естественным дополнением к мирной сделке [с Ираном]», — поделилась она.

Собеседник из Белого дома, в свою очередь, заявил изданию, что привязка Авраамовых соглашений к заключению договоренностей с Ираном грозит «все испортить» в процессе мирного урегулирования.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок соглашения между США и Ираном может занять несколько дней.

24 мая портал Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Исламской Республике свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

Ранее в США заявили, что Иран все еще стремится к созданию ядерного оружия.

 
