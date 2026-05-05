Глава Пентагона рассказал о планах Ирана по созданию ядерного оружия

У Ирана по-прежнему сохраняется желание разработать ядерное оружие, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По его словам, США и Израиль нанесли новые удары по ядерным объектам Исламской Республики после прошлогодних бомбардировок.

Хегсет добавил, что сроки создания ядерного оружия Тегераном были значительно отодвинуты.

«Уничтожение этих объектов отбросило их программу назад», — добавил шеф Пентагона.

Он также выразил надежду на то, что Иран выберет сделку, в которой откажется от подобных амбиций.

21 апреля стало известно, что иранский обогащенный уран и Ормузский пролив должны были стать основными темами переговоров США и Ирана в Исламабаде. Однако переговорная команда Тегерана решила не ехать на встречу в столицу Пакистана, так как Вашингтон нарушил свои обязательства в рамках перемирия и не стал диктовать Израилю условия прекращения огня в Ливане.

Ранее в России обвинили Израиль в игнорировании ДНЯО.