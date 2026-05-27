Стало известно о последствиях вывода американских войск из Германии

Spiegel: вывод войск США из Германии может привести к потере тысяч рабочих мест

Если президент США Дональд Трамп выведет из Германии пять тысяч военных, это может привести к потере тысяч рабочих мест в некоторых регионах. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на исследование Центра европейских экономических исследований (ZEW).

Издание отмечает, что исследование было основано на выводе американских войск из ФРГ в 1990-х годах, когда около 200 тысяч американских солдат покинули Германию после завершения Холодной войны.

«Последствия вывода войск вышли далеко за рамки прямых увольнений на американских военных базах. Около 61% потерянных рабочих мест затронули региональные компании. Сокращение потребительских расходов военнослужащих и их семей привело к значительным потерям доходов», — отметил соавтор исследования Якоб Шмидхаузер.

Также издание отмечает, что ущерб был нанесен и государственным финансам, а в пострадавших регионах и соседних муниципалитетах дефицит доходов составил около 9% от бюджетов. Поэтому, считает издание, если Трамп в итоге выведет войска, то «последствия будут долгосрочными».

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского в Германии. Затем Трамп распорядился вывести из ФРГ пять тысяч американских солдат. По информации американских СМИ, это займет от полугода до года.

В мае президент США Дональд Трамп не исключил возможность переброски части американских войск из Германии в Польшу.

Также Bloomberg писал, что в Европе ожидают вывода еще большего количества американских войск.

